У Херсоні російський дрон ударив по АЗС, постраждав чоловік

У Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, унаслідок чого постраждав працівник заправки.

Про це у Телеграмі повідомили в Херсонській МВА, передає Укрінформ.

“Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці”, - йдеться в повідомленні.

У МВА додали, що пораненого госпіталізували. У чоловіка вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині 37 населених пунктів, включно з обласним центром, зазнали обстрілів дронами й артилерією, ворог бив переважно по критичній та соціальній інфраструктурі, 14 поранених.