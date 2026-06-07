Ворожі КАБи влучили поруч із зупинкою у передмісті Запоріжжя - двоє загиблих і п'ятеро поранених

Російські війська атакували КАБами селищу Балабине Запорізького району. Через атаку п’ятеро людей отримали поранення, двоє - загинули.

Про це у Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

Двоє людей загинули на зупинці громадського транспорту в Балабиному через російський обстріл / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ 1 / 9

“Росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень”, - написав Федоров.

Пізніше очільник регіону повідомив, що унаслідок атаки двоє людей загинули, а п’ятеро - поранені. За словами Федорова, найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому - 17 років.

Як повідомляв Укрінформ, У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці.