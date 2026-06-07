Сили спецоперацій провели серію ударів по нафтосховищах у Криму

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій вночі 7 червня уразили нафтобазу «Семиколодезянська» та нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це командування ССО повідомило у Фейсбуці.

Нафтобаза «Семиколодезянська» у селищі Єди-Кую, яке загарбники називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Армя РФ використовує її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму.

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3 тис. кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими тимчасово захопленими територіями України для потреб ворожих військ.

Українські безпілотники у Феодосії за 250 км від лінії бойового зіткнення уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Щагарбники використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.

Фото архівне: RFE/RL