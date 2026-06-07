У Чорноморську через російську атаку пошкоджений Спасо-Преображенський храм
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Укрінформ
У Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки вночі 7 червня пошкоджень зазнала будівля Спасо-Преображенського храму.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Центр інформації Української православної церкви з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії.
"В Одеській області 7 червня внаслідок чергового удару російських військ по території міста Чорноморськ постраждав Спасо-Преображенський храм", - ідеться у повідомленні.
У будівлі вибиті вікна. Пошкоджена територія недільної школи. Також зазнала пошкоджень прилегла територія храму та огорожа.
Як повідомляв Укрінформ, 30 травня російські загарбники знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області, скинувши на її покрівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.