У Чорноморську через російську атаку пошкоджений Спасо-Преображенський храм

У Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки вночі 7 червня пошкоджень зазнала будівля Спасо-Преображенського храму.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Центр інформації Української православної церкви з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії.

"В Одеській області 7 червня внаслідок чергового удару російських військ по території міста Чорноморськ постраждав Спасо-Преображенський храм", - ідеться у повідомленні.

У будівлі вибиті вікна. Пошкоджена територія недільної школи. Також зазнала пошкоджень прилегла територія храму та огорожа.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 травня російські загарбники знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області, скинувши на її покрівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.