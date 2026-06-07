У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці

У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці

Фото
Укрінформ
У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці.

Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Росія знову атакувала рухомий склад Укрзалізниці. У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки чіткій роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті. Внаслідок влучання ніхто не постраждав.

У міністерстві наголосили, що РФ продовжує системно атакувати залізничну інфраструктуру, та закликали громадян і працівників суворо дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про повітряні загрози.

Читайте також: На Дніпропетровщині росіяни двічі атакували шахту ДТЕК, постраждав працівник

Як повідомлялося, військові РФ завдали ударів по Запоріжжю, один із районів міста знеструмлений. Сталася пожежа.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-