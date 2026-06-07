У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці.

Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Росія знову атакувала рухомий склад Укрзалізниці. У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки чіткій роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті. Внаслідок влучання ніхто не постраждав.

У міністерстві наголосили, що РФ продовжує системно атакувати залізничну інфраструктуру, та закликали громадян і працівників суворо дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про повітряні загрози.

Як повідомлялося, військові РФ завдали ударів по Запоріжжю, один із районів міста знеструмлений. Сталася пожежа.