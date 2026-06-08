Понад мільйон людей вийшли на вулиці Мадрида, щоб побачити Папу Римського

Понад мільйон людей вийшли на вулиці іспанської столиці Мадрида та на одну з його головних площ у неділю вранці, 7 червня, щоб побачити Папу Римського Лева XIV, який їхав на месу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що загалом на площі та навколишніх вулицях було близько 1,2 мільйона людей.

Люди махали прапорами та вигукували: «Хай живе Папа Римський!», коли понтифік їхав у папамобілі головною вулицею Мадрида Пасео-де-ла-Кастельяна до площі Сібелес, де мав очолити месу.

«Нехай Мадрид залишається гостинним та інклюзивним містом, де соціальне життя натхненне справжніми людськими цінностями», – написав Лев XIV у книзі для гостей.

Мер іспанської столиці вручив йому ключ від міста.

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Після меси Папа Римський має провести приватну зустріч з іншими членами свого августинського чернечого ордену, а потім зустрітися з діячами світу розваг, спорту та культури на концертному майданчику в центрі Мадрида.

Як повідомляв Укрінформ, Папа Римський Лев XIV у суботу прибув до Іспанії із шестиденним візитом у межах своєї IV Апостольської подорожі.

Фото: Vatican Media