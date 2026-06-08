Ізраїль завдав удару по Ірану попри застереження Трампа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила в понеділок, що завдала ударів по військових об’єктах на заході та в центрі Ірану у відповідь на ракетні атаки.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Укрінформ.

За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах на заході та в центрі Ірану через кілька годин після того, як Іран випустив залп ракет по півночі Ізраїлю.

За даними місцевих ЗМІ, звуки вибухів було чутно в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані (Іран).

У своїй заяві військові повідомляють, що ізраїльські ВПС завдали авіаудару по «декількох цілях» на нафтохімічному комплексі в районі Махшахра, а додаткові подробиці будуть надані пізніше.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує закликати прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу утриматися від будь-яких заходів у відповідь на ракетні атаки.

Пізніше зранку Іран запустив залп ракет у відповідь у сторону Ізраїлю. За даними військових, усі іранські ракети були перехоплені. За словами рятувальних служб, внаслідок потрапляння уламка іранської ракети було пошкоджено кілька будинків у поселенні на Західному березі річки Йордан. Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає плани використання іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали від ударів з боку Тегерана, щоб компенсувати наслідки війни для американських союзників на Близькому Сході.

Фото: Israeli Air Force