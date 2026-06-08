У Вірменії підрахували 94% голосів - перемагає партія Пашиняна

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Вірменії, станом на 08:30 ранку понеділка, з результатом 50,07% на виборах до парламенту лідирує правляча партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє News.am, передає Укрінформ.

Центральна виборча комісія Вірменії, станом на 08:30 ранку понеділка, опублікувала дані про результати виборів із 1924 з 2006 виборчих дільниць, опрацювавши 94% бюлетенів.

Згідно з даними, з результатом 50,07% (689 675 голосів) лідирує правляча партія «Громадянський договір» прем’єр–міністра Нікола Пашиняна.

На другому місці – блок партій «Сильна Вірменія», який набрав 23,35% (321 597 голосів).

Третю позицію займає блок «Вірменія», у якого 9,96% (135 808 голосів).

Видання зазначає, що якщо змін не відбудеться, то в новому парламенті буде представлено три політичні сили – «Громадянський договір», блок «Сильна Вірменія» та блок «Вірменія». Партія «Процвітаюча Вірменія» не долає прохідний бар'єр, хоча перебуває на межі його подолання ( 3,99%, або 54 900 голосів).

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю вранці, 7 червня.