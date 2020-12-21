Пропозиції щодо поновлення конкурсів на держслужбу внесуть у Раду на початку 2021 року

Пропозиції щодо відновлення конкурсів на державну службу внесуть у Верховну Раду після відновлення роботи народних депутатів на початку наступного року.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у тижневому огляді новин щодо реформування держслужби.

"Зараз ми напрацьовуємо спільно з профільним комітетом Верховної Ради наші пропозиції для того, щоб після відновлення роботи Верховної Ради в новому році внести невідкладні пропозиції для відновлення конкурсної процедури", - сказав Немчінов.

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Як повідомлялося раніше, Верховна Рада відхилила доопрацьований закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Сере іншого, у документі пропонувалося поновити проведення конкурсів на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору, зокрема на посади державної служби категорії «А» - у шестимісячний строк з дня набрання чинності чим законом; на посади державної служби категорій «Б» та «В» - протягом одного року з дня набрання чинності чим законом.

22 квітня Кабмін ухвалив рішення про те, що конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходитимуть за окремим порядком.

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Згідно з ухваленим порядком, суб’єкти призначення можуть скористатися, в першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонувала Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Окрім того, встановлена можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину.

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Добір осіб за такою процедурою здійснюється за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.