Уряд змінив правила оцінки роботи держслужбовців

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців", - повідомив Немчінов.

Він пояснив, що основною метою акту є забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у новоутворених державних органах, зокрема, центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом.

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Отже, зміни будуть внесені у Порядок проведення оцінювання peзультатів службової діяльності державних службовці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, що передбачають нормативне забезпечення проведення процедури оцінювання результатів службової діяльності у таких державних органах: Комісія з регулювання азартних iгор та лотерей; апарат Комісії з регулювання азартних iгор та лотерей; Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови; Національна комісія зі стандартів державної мови та її апарат.

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Також запропоновані зміни передбачають: уточнення щодо можливості забезпечення процедури оцінювання результатів службової діяльності дистанційно; положення, необхідні для оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії «А», яким не подано в установленому порядку звіт про свою службову діяльність; інші правки технічного характеру до тексту зазначеного Порядку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, що дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку (№ 4096).