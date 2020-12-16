Уряд змінив правила оцінки роботи держслужбовців

Уряд змінив правила оцінки роботи держслужбовців

Укрінформ
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців", - повідомив Немчінов.

Він пояснив, що основною метою акту є забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у новоутворених державних органах, зокрема, центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом.

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Отже, зміни будуть внесені у Порядок проведення оцінювання peзультатів службової діяльності державних службовці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, що передбачають нормативне забезпечення проведення процедури оцінювання результатів службової діяльності у таких державних органах: Комісія з регулювання азартних iгор та лотерей; апарат Комісії з регулювання азартних iгор та лотерей; Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови; Національна комісія зі стандартів державної мови та її апарат.

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Також запропоновані зміни передбачають: уточнення щодо можливості забезпечення процедури оцінювання результатів службової діяльності дистанційно; положення, необхідні для оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії «А», яким не подано в установленому порядку звіт про свою службову діяльність; інші правки технічного характеру до тексту зазначеного Порядку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, що дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку (№ 4096).

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