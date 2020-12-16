Уряд вніс зміни до свого Регламенту

Уряд вніс зміни до Регламенту Кабінету Міністрів.

Рішення прийнято на засіданні Кабміну 16 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Робота у напрямі подальшого вдосконалення регламентних процедур на цьому не завершується і буде продовжена найближчим часом», - написав у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Зміни до Регламенту КМУ були розроблені в межах реалізації Стратегії реформування державного управління з урахуванням рекомендацій програми СІГМА. Зокрема, встановлено мінімальний строк погодження проєктів актів зацікавленими органами (10 днів для звичайних та 1 день для невідкладних проєктів); крім того, відповідні проєктів актів надсилаються Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для експертизи на відповідність праву Європейського Союзу. Для проведення публічних консультацій проєкти нормативно-правових актів розміщуються на офіційних вебсайтах розробників.

Передбачено, що інформація про неврегульовані розбіжності щодо проєктів актів попередньо заслуховується на нараді державних секретарів.

Відтепер супровідні документи до проєктів актів приведено у відповідність з вимогами Верховної Ради (пояснювальна записка, порівняльна таблиця).

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Водночас унормовані окремі питання, пов’язані з прийняттям рішень на засіданні уряду (прийняття актів з доопрацюванням, зняття з розгляду проєктів, щодо яких отримано інформацію Національного агентства з питань запобігання корупції про початок проведення антикорупційної експертизи).

Також врегулювало процедуру підготовки проєктів актів Секретаріатом Кабінету Міністрів, на який покладено завдання щодо моніторингу дотримання регламентних вимог.

Запроваджується обов’язкова експертиза Міністерства цифрової трансформації та антикорупційна експертиза НАЗК.

Водночас передбачено обов’язкове надсилання проєктів актів з питань функціонування і застосування української мови уповноваженому із захисту державної мови.

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Крім того, оновлено процедуру підготовки Програми діяльності Кабінету Міністрів, звітів про її виконання, визначено роль Секретаріату КМУ в організації цієї роботи.