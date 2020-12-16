Рада з 1 січня публікуватиме рішення лише в одному виданні

Народні депутати ухвалили в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України" (№4334).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 246 парламентаріїв.

Ухвалений закон передбачає, що з 1 січня 2021 року рішення Верховної Ради публікуватимуться лише у газеті "Голос України" та на сайті ВР.

Нині рішення парламенту публікуються також у Відомостях Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, нещодавно Вестмінстерською фундацією за демократію та Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи було здійснено інституційно-функціональний аналіз діяльності Апарату Верховної Ради.

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У пропозиціях, підготовлених на основі цього аналізу, серед іншого, відзначається необхідність заощадити фінансові ресурси, що нині спрямовуються на оприлюднення рішень Верховної Ради.

Окрім того, зазначається, що поточна ситуація, що склалась із оприлюдненням інформації про діяльність ВР, свідчить про достатність потужностей одного друкованого засобу масової інформації для забезпечення цієї діяльності.

Тому законопроєкт №4334 спрямований на оптимізацію витрат на опублікування рішень Верховної Ради.