Рада затвердила свій кошторис на наступний рік

Народні депутати ухвалили постанову "Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік" (№4448).

Як передає кореспондент Укрінформу, документ підтримали 292 парламентарії.

Відповідно до постанови, на діяльність Апарату Верховної Ради наступного року буде виділено 2,535 млрд грн. Із них на здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено 1,295 млрд грн; на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту - 1,156 млрд грн.

На управління справами передбачено фінансування в розмірі 746,7 млн грн; на автобазу - 150,3 млн грн; на Інститут законодавства - 20,5 млн грн; на управління адміністративними будинками - 234,7 млн грн; на їдальню - 4,1 млн грн; на висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України" - 83,7 млн грн.

Ухвалений кошторис також затверджує норми витрат на одного народного депутата на 2021-й рік. Так, кожному парламентарію передбачено кошти в розмірі 7,5 тис грн на місяць для компенсації вартості проїзду територією України; 167 грн на місяць - на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Також на одного народного депутата передбачено виділення суми 1500 грн на рік - на канцелярське приладдя; 4890 грн на рік - на міські, міжміські телефонні розмови; 8 тис грн - на оплату відряджень помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи; 670 грн - на відшкодування витрат для організації і проведення зустрічей з виборцями.

Читайте також: Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік

Для компенсації вартості оренди житла або найму готельного номера кожному депутату виділять 237 250 грн у 2021-му році.