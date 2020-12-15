Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік

Верховна Рада підтримала Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів.

Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року складе 6000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6500 гривень. Пропонується встановити у 2021 році такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Документом пропонується встановити мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Середню зарплату очікують на рівні 13632 гривні на місяць, а безробіття у 9,2%.

У розрізі видатків на безпеку та оборону закладаються витрати на рівні 267 млрд грн, зокрема, 116 млрд грн передбачено на Міноборони. Міністерство внутрішніх справ отримає близько 98 млрд. Видатки на освіту становлять 174 млрд грн, з яких на доплати зарплат вчителям – 21,2 млрд грн. Видатки на медицину становлять 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій планується витрати 123,4 млрд, на боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд, з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію (якщо до того часу з’явиться вакцина).

На програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) планується виділити 150 млрд грн. На програми підтримки малого та середнього бізнесу заплановано 12 млрд грн, з яких на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн та на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.

Приватизація у наступному році має принести бюджету 12 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2021 рік та направив його на розгляд Верховної Ради.