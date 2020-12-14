Комітет Верховної Ради підтримав проєкт бюджету-2021

Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій підтримав проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Про це у своїх телеграм-каналах депутати від "Голосу" Ярослав Железняк та "ЄС" Олексій Гончаренко.

Железняк зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" та "Довіра".

Гончаренко повідомив, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль з "Голосу" - утримався.

Нагадаємо: Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).