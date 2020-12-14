У «Слузі народу» запевняють, що депутати ухвалять бюджет-2021

Голова партії "Слуга народу", перший заступник керівника парламентської фракції Олександр Корнієнко запевняє, що у фракції достатньо голосів для ухвалення законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.

Про це він сказав журналістам за результатами засідання фракції в понеділок увечері, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на запитання про те, скільки голосів є у "Слузі народу" на підтримку бюджету, депутат відповів: "Достатньо".

Він додав: "Ми знаємо, що в нас уся фракція буде підтримувати в тому форматі, скільки людей зможе прийти завтра, зможе собі дозволити це і так далі".

Крім того, Корнієнко очікує підтримки проєкту бюджету в другому читанні від депутатських груп.

"Судячи з того, що частина умов, принаймні депутатів із груп, так чи інакше виконані, подивимося завтра на їхню позицію... Я думаю, це гарна передумова для того, щоб підтримка у залі була", - зазначив політик.

Він уточнив, що йдеться про прояснення ситуації з субвенцією на соціально-економічний розвиток і щодо Державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" провела засідання ввечері 14 грудня. Народні депутати обговорювали проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також питання порядку денного на поточний пленарний тиждень.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).