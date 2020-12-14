У «Слузі народу» обіцяють подати фінзвіт партії до кінця карантину

Голова партії "Слуга народу", перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко заявляє, що партія подасть фінзвіт за перший квартал 2020 року до кінця карантину, пов'язаного з коронавірусом .

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав на брифінгу.

“Закон нам визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт. Тому ми виберемо час, коли ми будемо готові його здати, й обов’язково здамо. Поки що ми закон не порушуємо”, - зауважив Корнієнко.

Він додав, що подання звіту займе ще якийсь час, але це відбудеться “точно задовго до кінця карантину”.

Як повідомлялося, Комітет виборців України 14 грудня повідомив, що партія "Слуга народу" досі не оприлюднила звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2020 року. Звіт мав бути поданий не пізніше початку травня, але через зміни до закону "Про політичні партії в Україні" подання звітів було перенесено - до завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 28 лютого 2021 року.