«Слуги народу» зберуться для обговорення проекту бюджету

Члени фракції "Слуга народу" на засіданні сьогодні ввечері обговорять проект закону про державний бюджет на 2021 рік, а також ряд інших законопроектів, запланованих до розгляду Верховною Радою на поточному пленарному тижні.

Як передає Укрінформ, про це поінформував народний депутат Олександр Качура в телеграм-каналі.

"Сьогодні о 18.00 в Парковому відбудеться засідання фракції", - написав Качура.

За словами депутата, крім проєкту бюджету будуть розглядатися такі законопроєкти: №3087д - про Бюро економічної безпеки; №4470 - щодо протидії корупції; №4471 - про складання адмінпротоколів щодо суддів; №3760 - про інвестнянь; №3656 - щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників; №4065 - про інформацію, необхідну для декларування; №3132 - щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету; №3014 - пропозиції Президента до Закону «Про електронні комунікації».

Олександр Качура допускає, що на засіданні в понеділок фракція "Слуга народу" може розглянути кадрові питання. Однак нардеп додав, що швидше за все, вони будуть обговорюватися у вівторок на окремому засіданні фракції.

Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав сьогодні під час погоджувальної ради, що у «Слузі народу» сподіваються, що на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, Рада проголосує за проєкт бюджету на 2021 рік.

«Що стосується порядку денного, дійсно, є бюджет. Є надія, що країна піде в новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося, що завтра ми всі крапки розставимо і все ж таки цей документ буде проголосований», - сказав Корнієнко.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко в коментарі Укрінформу розповіла, що фракція планує провести засідання у вівторок, 15 грудня, щоб обговорити можливість призначення двох міністрів.