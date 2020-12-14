«Слуги народу» зберуться для обговорення проекту бюджету

«Слуги народу» зберуться для обговорення проекту бюджету

Укрінформ
Члени фракції "Слуга народу" на засіданні сьогодні ввечері обговорять проект закону про державний бюджет на 2021 рік, а також ряд інших законопроектів, запланованих до розгляду Верховною Радою на поточному пленарному тижні.

Як передає Укрінформ, про це поінформував народний депутат Олександр Качура в телеграм-каналі.

"Сьогодні о 18.00 в Парковому відбудеться засідання фракції", - написав Качура.

За словами депутата, крім проєкту бюджету будуть розглядатися такі законопроєкти: №3087д - про Бюро економічної безпеки; №4470 - щодо протидії корупції; №4471 - про складання адмінпротоколів щодо суддів; №3760 - про інвестнянь; №3656 - щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників; №4065 - про інформацію, необхідну для декларування; №3132 - щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету; №3014 - пропозиції Президента до Закону «Про електронні комунікації».

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Олександр Качура допускає, що на засіданні в понеділок фракція "Слуга народу" може розглянути кадрові питання. Однак нардеп додав, що швидше за все, вони будуть обговорюватися у вівторок на окремому засіданні фракції.

Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав сьогодні під час погоджувальної ради, що у «Слузі народу» сподіваються, що на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, Рада проголосує за проєкт бюджету на 2021 рік.

«Що стосується порядку денного, дійсно, є бюджет. Є надія, що країна піде в новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося, що завтра ми всі крапки розставимо і все ж таки цей документ буде проголосований», - сказав Корнієнко.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко в коментарі Укрінформу розповіла, що фракція планує провести засідання у вівторок, 15 грудня, щоб обговорити можливість призначення двох міністрів.

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