Рада планує зняти вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада ухвалила в першому зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, що дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку (№ 4096).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроєктом передбачається внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо можливості повторного призначення на один рік державного службовця, який досяг пенсійного віку, без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Як повідомлялося, вказаний законопроєкт було зареєстровано 14 вересня 2020 року шістьма народними депутатами з різних фракцій.