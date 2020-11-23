Стратегію реформи держуправління напрацюють до середини 2021 року - Немчінов

Стратегію реформування державного управління в Україні на п'ять років напрацюють до середини 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами XX засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

"Сьогодні обговорили перші аналітичні та експертні напрацювання за основними напрямами Стратегії. Попереду важливий діалог з нашими колегами з парламенту. Адже реформа державного управління є однією з пріоритетних для України, від неї залежить спроможність державного апарату здійснювати всі необхідні зміни та сприяти розвитку держави. Роботу над підготовкою Стратегії маємо завершити до середини наступного року", - написав Немчінов.

Він додав, що нова стратегія реформування державного управління передбачатиме заходи до 2025 року.

Також Немчінов зауважив, що під час засідання координаційної ради обговорили питання законодавчого забезпечення державної служби, зокрема відновлення конкурсів у безпечному режимі на посади державної служби, скасування статті щодо політичних звільнень, необхідність прийняття змін до Закону України «Про державну службу» в частині класифікації посад і оплати праці, а також урядового законопроєкту про адміністративну процедуру.

Крім того, на засіданні обговорили реформу у сфері адміністративних послуг та електронного урядування в рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, що передбачає запровадження загальної адміністративної процедури; децентралізацію адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану, бізнесу та нерухомості; з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія; з реєстрації земельних ділянок; децентралізацію адміністративних послуг соціального характеру; функціонування центрів надання адмінпослуг та низку інших завдань.

Немчінов зауважив, що учасники заходу також обговорили виконання індикаторів, необхідних для отримання бюджетної підтримки ЄС за результатами 2020 року, зокрема позитивний результат із сервісом «є-Малятко», що інтегрував 9 послуг і вже повноцінно функціонує, з підключенням основних реєстрів обміну даних до інформаційної системи «ТРЕМБІТА».

"Цей рік – останній для бюджетної підтримки ЄС. Тому у співпраці з ЄС стоїть питання не лише виконання індикаторів і отримання бюджетної підтримки за результатами цього року, але й планування нової програми бюджетної підтримки. Завтра ми проведемо політичний діалог на високому рівні з Європейським Союзом. Ми зацікавлені у продовженні співпраці з ЄС", - зауважив Немчінов.

За повідомленням Немчінова, у заході взяли участь представники міністерств, парламенту, державних агентств, громадських організацій та Представництва ЄС в Україні.