Немчінов вважає, що конкурси на держслужбу під час карантину проводити безпечно

Проводити конкурси на посади державної служби в умовах карантинних обмежень із дотриманням умов безпеки реально.

На цьому наголосив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у тижневому огляді новин у сфері реформи державного управління, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є два важливі документи, які дозволять нам відновлення конкурсної процедури після завершення коронавірусної інфекції, або у разі ухвалення спеціального рішення народними депутатами, якщо це буде і під час коронавірусу. Можна регулювати конкурсну процедуру так, щоб дотриматися безпеки і конкурсантів, і тих, хто приймає ті своєрідні іспити на державну службу», - сказав Немчінов.

Він зазначив, що уряд продовжує локальну боротьбу із коронавірусом на державній службі, у державних установах. Багато органів закуповують спеціальне обладнання, яке дозволяє безпечно проводити дезінфекцію при вході - КМУ підтримує такі новації. «А загалом державне управління, як і всі галузі нашої життєдіяльності, продовжує жити в карантинних обмеженнях. Ми менше залучені до карантину вихідного дня, оскільки більшість державних інституцій працюють у звичайні робочі дні. Але хочу вас запевнити, що ті органи, які працюють цілодобово, і надалі незалежно від карантину вихідного дня продовжать виконувати свої функції», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 листопада розблокував проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень та оновив вимоги до компетентності типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А».

Постановою внесено зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: щодо обов’язкового проходження тестування в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби лише для кандидатів на посади категорії «А» та фахівців з питань реформ; можливості проходження тестування на знання законодавства дистанційно для кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В», окрім посад фахівців з питань реформ, а також можливості проведення співбесіди з кандидатами дистанційно в режимі відеоконференції.

Також внесено зміни до типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» щодо врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А», зокрема, вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики; оновлення компонентів вимоги до компетентності «Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки».

Раніше у зв’язку із поширенням COVID-19 проведення конкурсних процедур було тимчасово призупинено.