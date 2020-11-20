Саботаж карантину вихідного дня є місцевою політичною грою – Немчінов

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Як можна вплинути на міських голів, які порушують законодавство, відкриваючи (у вихідні - ред.) комунальні заклади, засновниками яких є міські ради? В такому випадку, якщо вони йдуть на свідоме порушення постанови Кабінету Міністрів, як режим карантину вихідного дня, звичайно, що Національна поліція буде накладати штрафи. Що стосується усього іншого, ухвалення виконавчими комітетами якихось, вибачте, рішень про режим робочого дня під час вихідних, що не є компетенцією органів місцевого самоврядування, проведення місцевої комісії ТЕБ та НС, яка відповідно до нової редакції 141 постанови не потрібна для того, щоб затверджувати ці речі. Тобто це є нічого більше як місцева політична гра», - сказав Немчінов.

Міністр цього тижня вже наголошував на тому, що мери міст жодним чином не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їх компетенцією.

11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.