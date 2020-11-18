Нова редакція регламенту КМУ буде внесена на розгляд урядовців у грудні — Немчінов

Нова редакція регламенту Кабінету Міністрів буде внесена на розгляд урядовців у грудні.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Орієнтовно, напевно, на першу декаду грудня винесемо цей документ на розгляд членів Кабінету Міністрів України”, - сказав Немчінов.

За його словами, Секретаріат КМУ вже подав новий регламент на погодження в урядовий комітет.

Раніше Немчінов повідомляв, що нова редакція регламенту КМУ буде підготовлена восени 2020 року.

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Регламент встановлює порядок проведення засідань уряду, підготовки та ухвалення рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності.