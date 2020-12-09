Всеукраїнський перепис населення проведуть у 2023 році — рішення Кабміну

Кабінету Міністрів схвалив розпорядження «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення».

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прийняття розпорядження забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення, результати якого будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку України, бюджетної політики, а також для коротко- та довгострокових демографічних прогнозів», - прокоментував Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов це рішення у Телеграмі.

За його словами, черговий Всеукраїнський перепис населення повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.

Немчінов зазначив, що перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки. Відповідно до попереднього розпорядження Кабміну (від 09 квітня 2008 року № 581-р) перепис мав відбутися у 2020 році. "Але на сьогодні реалізація передбачених підготовчих заходів, враховуючи карантинні обмеження та реальні можливості фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, стає неможливою. Тому вирішено перенести термін проведення перепису населення на 2023 рік", - додав міністр.

За його інформацією, вже розпочалась робота для проведення перепису населення раунду 2030 року за реєстровим або комбінованим методом (на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 серпня 2019 р.). Для цього здійснюється підготовка відповідних документів про внесення змін до деяких законів України в сфері державної статистичної діяльності, зокрема до закону України "Про Всеукраїнський перепис населення". Зміни врегулюють доступ органів державної статистики до необхідних для перепису населення персональних даних, які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах.

Україна також вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів. Державна служба статистики України та Фонд ООН у галузі народонаселення вже проводять серію міжнародних вебінарів «Досвід та практики», учасники яких вивчають практичні аспекти переходу до перепису населення на основі реєстрів. Після серії вебінарів буде створено робочу групу, яка розроблятиме дорожню карту для переходу України на електронний перепис, додав міністр КМУ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов повідомляв, що розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

У січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.