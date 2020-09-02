Перепис населення можна буде провести після подолання коронавірусу – Немчінов

Проведення всеукраїнського перепису населення є у програмі дій уряду, але про нього варто буде говорити після того, як вдасться подолати розповсюдження коронавірусної інфекції.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми успішно подолаємо коронавірус, у програмі дій уряду є проведення всеукраїнського перепису населення. Я маю надію на те, що ми його проведемо та стилізуємо усі дані", - сказав Немчінов

Він зазначив, що перепис населення проводився ще у 2001 році, проте є офіційні дані Держстату, які періодично оновлюються за науковими методиками.

Поки що уряд при ухваленні тих чи інших рішень користується саме цими даними. Є певні проблеми щодо даних по тих населених пунктах, де нині живуть переселенці, та у м. Києві, де не всі жителі офіційно зареєстровані.