Немчінов анонсував зміни до законодавства щодо конкурсів на держслужбу

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов анонсував напрацювання нових змін до законодавства щодо поновлення конкурсів на держслужбу, оскільки Верховна Рада не проголосувала за відповідний проєкт закону.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було запропоновано, як на мене, достатньо виважений проєкт, який розробив профільний комітет і майже всі народні депутати, які є членами цього комітету. Тому дивно, що дехто з членів комітету не проголосував за цей законопроєкт... Зараз ми напрацьовуватимемо разом із комітетом можливий шлях вирішення цієї ситуації та ухвалення нових змін", - сказав Немчінов.

Він додав, що вже впродовж восьми місяців в Україні намагаються відновити конкурсну процедуру на посади державної служби, адже зараз близько 15 тис. державних службовців прийняті на роботу за процедурою добору на термін дії карантину.

"Рано чи пізно карантин закінчиться і фактично центральні органи виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій опиняться перед вимогою провести карколомні конкурси за місяць, що може поставити систему державної служби на дуже небезпечну грань", - сказав Немчінов.

Як повідомлялося, Верховна Рада відхилила доопрацьований Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Сере іншого, у документі пропонувалося поновити проведення конкурсів на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору, зокрема на посади державної служби категорії «А» - у шестимісячний строк з дня набрання чинності чим законом; на посади державної служби категорій «Б» та «в» - протягом одного року з дня набрання чинності чим законом.

22 квітня Кабмін ухвалив рішення про те, що конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходитимуть за окремим порядком.

Згідно з ухваленим порядком, суб’єкти призначення можуть скористатися, в першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонувала Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

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Окрім того, встановлена можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину.

Добір осіб за такою процедурою здійснюється за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.