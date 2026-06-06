Титани Америки: підприємці та винахідники, які змінили світ

Історію США можна прочитати як історію людей, які створювали цілі індустрії - від залізниць і сталі до програмного коду і космосу

Америка стала світовим лідером не лише завдяки ресурсам чи географії, а передусім завдяки людям – підприємцям і винахідникам, які створювали нові індустрії та змінювали правила гри. У ХІХ–ХХ століттях США стали магнітом для амбітних і талановитих: сюди їхали ті, кому було тісно в Європі чи на інших континентах.

Саме тут виникли ключові технології модерного світу – від промислового використання електрики й масового виробництва до комп’ютерів і космічних проєктів. США посідають провідні позиції за кількістю нобелівських лауреатів, а їхня економіка залишається однією з найефективніших у світі.

За цією величчю стоять тисячі імен. Від Корнелія Вандербільта – творця транспортної імперії доби раннього капіталізму – до Ілона Маска, який формує технології майбутнього. Згадаймо тих, хто визначив обличчя американської економіки й науки.

► Ендрю Карнегі (1835–1919) – американський промисловець шотландського походження, сталеливарний магнат і філантроп, один із найбагатших людей своєї епохи.

Виходець із бідної родини, він пройшов шлях від хлопчика-робітника з зарплатнею 1,2 долара на тиждень до керівника залізниці, а згодом – засновника компанії Carnegie Steel, що стала найбільшим виробником сталі у світі. Карнегі зробив сталь масовою й дешевшою, поєднавши нові технології з вертикально інтегрованим виробництвом.

Продаж компанії у 1901 році поклав початок корпорації U.S. Steel – першого мільярдного підприємства США, а Карнегі став найбагатшою людиною Америки, обігнавши Рокфеллера. Після цього Карнегі майже повністю присвятив себе благодійності, передавши 90% свого статку на розвиток освіти, науки та культури. Серед іншого, він фінансував будівництво Карнегі-холу в Нью-Йорку, Палацу миру в Гаазі та майже 3000 бібліотек. «Людина не повинна мати кумирів, а накопичення багатства – один із найгірших видів ідолопоклонства», – писав він.

Карнегі-хол (1895)

Його життєвий шлях став класичним втіленням американської ідеї self-made man і водночас прикладом переходу великого капіталу до суспільної відповідальності.

► Джон Дейвісон Рокфеллер-старший (1839–1937) – підприємець і філантроп, один із найбагатших людей сучасної історії.

Розпочавши кар’єру бухгалтером у 16 років, уже в 31 рік він заснував компанію Standard Oil, яка за десятиліття встановила майже повний контроль над нафтопереробкою США. Рокфеллер створив вертикально інтегрований бізнес із власною логістикою, трубопроводами та збутом, що дозволило різко знизити ціни й зробити нафтові продукти масово доступними. Компанія розробила понад 300 продуктів на нафтовій основі, від дьогтю до фарби, вазеліну та жувальної гумки.

На початку 1880-х років Рокфеллер запровадив непрямий контроль над ринком нафти, регулюючи тарифи на її зберігання. Випущені під це сертифікати стали об’єктом торгівлі, фактично створивши ринок нафтових ф’ючерсів.

Його методи – демпінг, поглинання конкурентів і монополізація ринку – викликали гостру критику. Водночас сам він вважав концентрацію капіталу способом підвищити ефективність галузі.

У 1916 році Рокфеллер став першим доларовим мільярдером в історії. Між іншим, із ним пов’язана поява жанру журналістики розслідувань. Різко критична «Історія компанії Standard Oil» Іди Тарбелл, що вийшла друком у 1904 році, стала поштовхом для прийняття антимонопольного законодавства у США.

Після відходу від справ наприкінці ХІХ століття Рокфеллер зосередився на філантропії: фінансував освіту, медицину та наукові дослідження, заклавши основу сучасної благодійності великого бізнесу. Його постать стала символом як «золотої доби» американського капіталізму, так і її суперечностей.

► Джон Пірпонт Морган (1837–1913) – американський фінансист, один із найвпливовіших банкірів в історії, який визначав розвиток великого бізнесу США.

Він не створював підприємства з нуля, а об’єднував і реструктуризував їх, встановлюючи контроль над ключовими галузями, передусім залізницями – процес, відомий як «морганізація». На піку своєї могутності, на початку ХХ століття, Морган домінував над сотнею корпорацій з активами вартістю понад 22 мільярди доларів. Серед них була перша в історії корпорація з капіталізацією у понад мільярд доларів, US Steel. Морган створив цей гігантський сталеливарний трест у 1901 році із заводів, які він придбав у Ендрю Карнегі в рамках колосальної угоди за готівку.

Облігація залізничної компанії New Jersey Junction, видана 30 червня 1886 року, зворотна сторона з підписами Джона Пірпонта Моргана та Гарріса К. Фахнестока як довірених осіб

Його вплив символізував епоху, коли фінансовий капітал визначав долю економіки країни, а також значно впливав на політику. Гроші стали не просто ознакою багатства, а інструментом контролю. Водночас концентрація такої влади в приватних руках викликала гостру суспільну критику.

Морган вірив, що його банки допомогли перетворити Америку на наймогутнішу державу світу. І неймовірно тим пишався. Його партнери стверджували, що він міг би заробити набагато більше грошей, аніж заробив. Коли фінансист помер у 1913 році, його статок становив 80 мільйонів доларів (приблизно 1,2 мільярда сьогодні). Існує легенда, що Рокфеллер, статки якого на той час сягнули майже мільярда (на сьогодні приблизно 190 мільярдів), прочитавши про це в газетах, нібито сказав: «Подумати лишень, він навіть не був багатою людиною». Однак влада Моргана полягала не в кількості його власних мільйонів, а в мільярдах, які він контролював.

► Александр Грем Белл (1847–1922) – американський і канадський винахідник і підприємець шотландського походження, творець телефону, один із піонерів телекомунікацій.

Белл працював із людьми з порушеннями слуху (його мати й дружина були глухими), досліджував акустику й мовлення. Це дало йому базу для винаходу телефону. До цього винаходу лідерство в комунікаціях тримав телеграф – саме він був «нервовою системою комерції».

У 1876 році Белл запатентував перший практичний телефон, зробивши можливим передавання людського голосу на відстань. Це перетворило комунікацію з повільного процесу на миттєвий і заклало основу сучасного зв’язку. Заснувавши наступного року Bell Telephone Company (згодом – AT&T), Белл започаткував нову індустрію, що згодом переросла у глобальні телекомунікаційні мережі. Його діяльність уособлює перехід до світу, де інформація пересувається швидше за людину.

Креслення патенту на телефон

Крім того, Белл експериментував із передачею звуку світлом (фотофон – прообраз оптоволоконного зв’язку), а також із авіацією.

Прикметно, що протягом 18 років компанія Bell Telephone Company зіткнулася з 587 судовими оскарженнями своїх патентів, п’ять із яких дійшли до Верховного Суду США, але жодному з них не вдалося встановити пріоритет над оригінальним патентом Белла.

► Томас Алва Едісон (1847–1931) – американський винахідник і підприємець, один із ключових творців електротехнічної епохи. Заявник і власник понад тисячі патентів у США, він удосконалив лампу розжарювання та створив перші системи електричного освітлення, зокрема електростанцію 1882 року. Його розробки зробили електрику частиною повсякденного життя людства.

Едісон одним із перших перетворив винахідництво на організований процес: заснував промислову дослідницьку лабораторію, в якій працювали команди інженерів і науковців. Це стало моделлю для майбутніх інноваційних центрів. Він був не лише винахідником, але й дуже успішним підприємцем – активно комерціалізував свої розробки, закладаючи модель технологічного бізнесу, де наука одразу працює на ринок.

Серед іншого, Едісон винайшов фонограф – перший пристрій, що дозволяв записувати та відтворювати звук. Це фактично започаткувало індустрію звукозапису. Також він працював над ранніми технологіями кіно (кінетоскоп). Його ім’я пов’язане з боротьбою між системами постійного і змінного струму – протистоянням із Ніколою Теслою та Джорджем Вестінгаузом (відома «війна струмів»).

Едісон ніколи не відкладав проєкти лише тому, що хтось інший придумав цю ідею раніше за нього. Існує така бувальщина: якось Едісон проводив для групи відвідувачів екскурсію своєю лабораторією в Менло-Парку. Один із відвідувачів запитав Едісона, яких правил повинні дотримуватися його співробітники, коли вони працюють над винаходом. І нібито Едісон закричав: «У нас тут немає правил! Ми намагаємося чогось досягти!»

Лабораторія Едісона в Менло-Парку в 1880 році

Заснована в 1878 році Едісоном компанія General Electric, за фінансової підтримки JP Morgan, стала технологічною суперзіркою початку ХХ століття. Відтоді електроенергія давно стала товаром, терміни патентів Едісона закінчилися, а GE залишається комерційною імперією, єдиною неушкодженою з усіх американських компаній, що складали початковий індекс Доу-Джонса.

► Нікола Тесла (1856–1943) – американський інженер і винахідник сербського походження, один із творців сучасної електроенергетики.

У 1888 році він описав явище обертового магнітного поля та розробив систему багатофазного змінного струму, що зробила можливим ефективну передачу електроенергії на великі відстані. Саме ці принципи лежать в основі сучасних енергосистем.

Його ідеї перемогли у «війні струмів» із Томасом Едісоном, визначивши напрям розвитку електрифікації у ХХ столітті.

Павільйон компанії Westinghouse із презентацією системи змінного струму Ніколи Тесли (Tesla Polyphase System) на Всесвітній виставці у Чикаго, 1893 рік

Він був інженерним генієм, що сформував технологічну основу сучасного світу, але не завжди знаходив комерційний успіх. До слова, JP Morgan з часом відмовився надавати інвестиції під нові задуми винахідника. Його експерименти з бездротовою передачею енергії, високочастотними струмами, навіть ідеї глобального зв’язку виглядають як передчуття майбутніх технологій, але на той час вони здавалися утопічними. Втім, уже після смерті Тесли, особливо наприкінці ХХ - початку ХХІ ст., його постать набула майже легендарного статусу, поєднуючи реальні наукові досягнення з потужним культурним міфом.

Найбагатша людина сучасного світу Ілон Маск назвав компанію Tesla саме на його честь – це символізує основу технологій автомобілів компанії, що використовують електродвигуни, засновані на патентах Ніколи Тесли, створених ще у 1882 році.

► Генрі Форд (1863–1947) – промисловець, винахідник, один із засновників автомобільної індустрії США. В 16 років він, син ірландських емігрантів, утік із дому до Детройта – міста, яке завдяки його підприємницькому генію невдовзі перетвориться на один із промислових велетнів Америки.

У 1903 році він заснував компанію Ford Motor Company, а згодом здійснив революцію у виробництві: запровадив конвеєр і зробив автомобіль доступним для масового покупця. Його модель Ford Model T стала першим «народним авто» – простим, надійним і відносно дешевим.

Форд не винайшов автомобіль, але саме він перетворив його з предмета розкоші на повсякденний засіб пересування. Його підхід до масового виробництва змінив не лише промисловість, а й спосіб життя у США та світі.

Легендарний Ford Model T Roadster

З ім’ям Форда пов’язано ще кілька важливих речей. Форд фактично запровадив нову соціальну модель. Він різко підвищив зарплати робітникам (знамениті 5 доларів на день у 1914 році). Це було не лише про доброчинність – він фактично створював власного споживача: робітник міг купити те, що виробляє. Це ключ до розуміння американського масового суспільства. «Фордизм» став системою і вплинув навіть на економічні теорії ХХ століття. Йдеться не лише про конвеєр, а про цілу модель організації праці: стандартизація, швидкість, дешевизна. Ідеї масового виробництва перейняли інші галузі – від побутової техніки до військової промисловості. Тобто Форд – це не лише про авто, а про нову індустріальну логіку.

Форд був дуже складною постаттю: наприклад, він відомий своїми антисемітськими публікаціями та жорстким контролем над працівниками.

► Сем Волтон (1918–1992) – американський бізнесмен, засновник мережі Walmart, найбільшого у світі ритейлера.

У 1962 році він відкрив перший магазин в Арканзасі, зробивши ставку на низькі ціни та масового покупця. Волтон побудував ефективну систему логістики й закупівель, що дозволила продавати товари дешевше за конкурентів і швидко розширювати мережу, зокрема в невеликих містах. Його модель змінила роздрібну торгівлю, зробивши споживання ще доступнішим і масовішим. Вплив компанії на місцеву економіку отримав назву «ефект Walmart».

Перший магазин Волтона в Бентонвіллі

Його діяльність уособлює новий етап американського капіталізму, де вирішальними стають масштаб, ефективність і контроль над ланцюгами постачання. Волтона часто називають «Фордом роздрібної торгівлі» – за здатність зробити масове споживання системним і дешевим. В основі його бізнес-імперії були закладені три речі: неймовірна працездатність, ощадливість та новаторські ідеї. А також філософія, що «гуртом дешевше». Волтон зрозумів, що можна отримувати високий прибуток, продаючи товари з мінімальною націнкою, але у великих обсягах. Це стало основою його успіху.

Його принципи бізнесу створили компанію настільки ефективну, що родина Волтон десятиліттями залишається однією з найбагатших у світі.

► Стів Джобс (1955–2011) – американський підприємець, співзасновник – разом з геніальним інженером Стівом Возняком – компанії Apple Inc., одна з ключових постатей цифрової революції. Він стояв за створенням персональних комп’ютерів нового типу, а згодом – смартфонів і цифрових сервісів, які змінили спосіб спілкування, роботи й споживання інформації. Продукти на кшталт iMac, iPhone та iPad поєднали технології з інтуїтивним дизайном, зробивши складні пристрої масово доступними. Завдяки цим новим галузевим платформам Джобс зробив Apple компанією з найбільшими ринковими активами за всю історію бізнесу.

Стів Джобс і комп'ютер Macintosh, січень 1984 року

Джобс надавав вирішального значення естетиці й простоті, перетворивши технологічні продукти на культурні символи. Водночас його стиль управління був жорстким і вимогливим, що викликало суперечливі оцінки.

Стів Джобс представляє iPad під час презентації Apple у 2010 році

Його діяльність визначила напрям розвитку цифрової епохи, де технології стають продовженням повсякденного життя людини.

► Білл Гейтс (1955) – американський підприємець і програміст, співзасновник компанії Microsoft, одна з ключових постатей цифрової революції. У 1970–1980-х роках він сприяв перетворенню персонального комп’ютера на масовий інструмент, створивши програмне забезпечення, яке стало стандартом для мільйонів користувачів у всьому світі. Операційна система Windows фактично сформувала єдине цифрове середовище для роботи й комунікації.

На відміну від інженерів-винахідників Гейтс визначив розвиток індустрії через програмне забезпечення, заклавши основу сучасної інформаційної економіки. Після відходу від керівництва компанією він зосередився на глобальній філантропії у сферах охорони здоров’я та освіти, продовживши традиції попередників – Карнегі, Рокфеллера та інших.

Білл Гейтс поруч із Tandy 2000, на якому запущено розробницьку версію Windows 1.0, 1984 рік

Його діяльність уособлює перехід до світу, де програмний код стає ключовим ресурсом і рушієм розвитку суспільства.

► Ілон Маск (1971) – американський підприємець та інженер, один із найвпливовіших технологічних візіонерів сучасності.

Ілон Маск та Tesla Model S, 2011

Як засновник і керівник компаній SpaceX та Tesla Inc. він змінив уявлення про приватну космонавтику та електромобілі, перетворивши їх із нішевих проєктів на глобальні індустрії. Маск не створив споживчого хіта рівня айфона і не зміг торкнутися життя мільярдів людей так, як це зробив Facebook. Але він поставив перед собою мету збудувати те, що матиме потенціал бути чимось набагато більшим за все, що створили до нього інші. Його проєкти спрямовані на колонізацію космосу, перехід до відновлюваної енергетики та розвиток високих технологій. Створивши компанію SpaceX, Маск вступив у битву не тільки з гігантами американського військово-промислового комплексу Lockheed Martin і Boeing, але й з державами – насамперед з Росією та Китаєм. «Моя родина боїться, що мене вб’ють росіяни», – зауважив він чи то серйозно, чи то жартома в інтерв’ю Ешлі Венсу, автору біографії Ілона Маска.

Маск відомий здатністю поєднувати інженерні рішення з агресивною бізнес-стратегією, швидко масштабуючи інновації. Водночас його діяльність супроводжується суперечками через ризиковані рішення, стиль управління та публічні заяви.

Запуск місії SpaceX Crew-10

Утім, Ілон Маск є найбагатшою людиною світу, його статки у 2026-му році наближаються до астрономічної цифри – трильйона доларів.

Його часто порівнюють із винахідниками минулого, однак Маск радше не створює нові технології з нуля, а прискорює їхнє впровадження, змінюючи темп розвитку цілих галузей. Маск – це не просто бізнесмен, а персонаж епохи, навколо якого вже формується міф – але ще не завершений. Так само, як і американський.

Світлана Шевцова, Київ

На першому фото Томас Едісон поруч зі своїм винаходом — фонографом