В Італії затримали сепаратиста, який воював на сході України

За зверненням глави МВС Арсена Авакова та матеріалами МВС, італійська поліція затримала проросійського сепаратиста, який воював на сході України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50-річного чоловіка – колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на боці проросійських незаконних збройних формувань проти української армії”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, цей чоловік у 2015 році вже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході нашої країни.

Як уточнюється, тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

“Однак, наразі проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності. На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки”, - поінформували у відомстві.

У МВС зазначили, що це розслідування проводить спеціальний підрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спецоперацій), якому вже вдалося відстежити численні банківські транзакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

Зі свого боку у МВС уточнили, що глава МВС неодноразово під час переговорів з італійськими посадовцями наголошував на неприпустимості участі італійських громадян на боці проросійських збройних формувань на Сході нашої країни та закликав жорсткіше реагувати на подібні випадки.

“Українські правоохоронці, своєю чергою, документують та передають до Риму всю наявну інформацію”, - розповіли у МВС.

Як повідомлялося, за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено бойовика терористичної організації "ДНР", який брав участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська та бойових діях проти сил АТО.