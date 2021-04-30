У «військових комісаріатах» ОРДЛО видають повістки без медкомісії — розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує планові заходи бойової підготовки у з’єднаннях та частинах першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

За даними розвідки, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, у тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.

«Окрім того, у період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань першого та другого армійських корпусів за наступальною тематикою із обов’язковим залученням мобілізаційного резерву. У так званих «військових комісаріатах» противника видаються повістки без проходження медичної комісії», - сказано в повідомленні.

Загалом до проведення навчань із військовозобов’язаними планується залучити близько тисячі осіб.

У розвідці також зазначають, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, що становить додаткову загрозу для цивільного населення.

Як повідомляв Укрінформ, від початку поточної доби, 30 квітня, станом на 12 годину зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.