Путін скликає «запасників» на військові збори

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2021 році.

Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, військові збори проходитимуть у Збройних силах Росії та органах Федеральної служби безпеки. Президент також доручив вжити заходів, пов'язаних із призовом на збори, російському уряду і регіональній владі. Указ набрав чинності 26 квітня, в день публікації.

Минулого разу військові збори для тих, хто перебуває в запасі, проходили в червні 2020 року. Тоді крім Збройних сил Росії та органів Федеральної служби безпеки, військові збори були організовані у військах національної гвардії і органах державної охорони.

Через ситуацію з коронавірусом у Міністерстві оборони Росії перенесли проведення літніх військових зборів для студентів, які зазвичай проходять у червні-серпні, на липень-жовтень 2020 року, а в деяких вузах - на 2021 рік.

З 1 квітня в Росії розпочався весняний призов до армії. Згідно з указом президента Росії, до 15 липня планується призвати 134 650 осіб. Службу проходитимуть молоді люди від 18 до 27 років. Цей весняний призов буде єдиним для громадян із 24 муніципальних регіонів Республіки Саха (Якутія), Забайкальського, Камчатського і Хабаровського країв, а також Чукотського автономного округу. Під час попередньої, весняної кампанії до армії було призвано 135 тис. осіб, а під час осінньої - 128 тис. осіб.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі і демонстрація готовності до застосування збройної сили.

США і європейські країни також висловили занепокоєння з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд із кордоном з Україною.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що з 23 квітня війська починають повертатися до місць постійної дислокації.