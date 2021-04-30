Росія може використати свої паспорти в ОРДЛО як привід для розв'язання війни - Євросоюз

Євросоюз глибоко занепокоєний з приводу продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям та є очевидним порушенням суверенітету України.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду районах України. Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України", - наголошується у заяві.

У ЄС заявили, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян.

"Європейський Союз та його держави-члени нагадують, що вони не визнають ці паспорти, і закликають інші держави-учасниці ОБСЄ діяти аналогічним чином", - йдеться у заяві.

Під час засідання Постійної ради увагу на продовження видачі Росією паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО) звернув постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Так, він вказав на те, що, відповідно до заяв з боку члена російського парламенту, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів.