В ОРДЛО примусово видали 583 тисячі російських паспортів – омбудсмен

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські паспорти отримали 583 тисячі громадян. А до 2024 року російські паспорти можуть отримати понад 2 мільйони жителів цих територій.

Про це заявила у Фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матео, повідомляє Укрінформ.

"Звернула увагу пана Матео на проблему насильницької паспортизації громадян, яку здійснює країна-окупант РФ. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей паспорти отримали 583 тисячі громадян. З них 67 тисяч паспортів оформили неповнолітні. Електронна черга на отримання паспорта розписана до 2024 року. За нашими оцінками, до того часу російські паспорти отримають понад 2 мільйони жителів цих територій", - написала Денісова.

За її словами, наразі, з метою прискорення цього процесу, окупаційна влада розпочала військову мобілізацію. "До призову залучають чоловіків віком від 18 до 35 років, яким також примусово видаються паспорти окупаційної адміністрації та Російської Федерації", - додала Омбудсман.

Денісова розповіла, що під час зустрічі також обговорили питання дотримання прав ВПО, зокрема, їхнього пенсійного забезпечення, права на свободу пересування, реєстрацію народження тощо.

Омбудсман також відзначила, що Матео під час зустрічі заявив, що позиції двох інституцій з окресленого кола проблем - збігаються. Він висловив свою готовність і надалі сприяти розв’язанню усіх згаданих проблемних питань задля поліпшення стану додержання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro заявив, що Росія на тимчасово окупованій території сходу України роздала 250-300 тис. своїх паспортів, аби потім заявити про захист російських громадян.