В окупованому Криму на імама алуштинської мечеті склали ще два «протоколи»

В окупованому Криму на імама алуштинської мечеті "Юкъары джами" (Верхня мечеть) склали ще два адміністративні протоколи за так звану "незаконну місіонерську діяльність" і "зберігання немаркованої літератури".

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Прокурор Сергій Бродський вчергове викликав імама мечеті "Юкъары джами" в Алушті Юсуфа Аширова для складання двох протоколів. Один з них повторний - за "незаконну місіонерську діяльність". Другий протокол був виписаний релігійній громаді за зберігання немаркованої літератури", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Рустем Кямілев вважає, що ряд адміністративних і кримінальних справ стосовно членів мусульманської громади "Алушта" пов'язаний із загальним системним тиском на не підконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) автономні релігійні громади.

На думку захисника, держава в такому разі виступає «не медіатором, а працює у власних інтересах та інтересах контрольованого ним духовного органу".

"Це цілеспрямовані дії для повної ліквідації громади, яка дратує владу і муфтіят своєю незалежною позицією, і до того ж, має великий авторитет у парафіян міста. Але серця завойовуються словом, а не силою, і тим більше примусом за допомогою силових структур», - прокоментував захисник.

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Нагадаємо, 30 березня 2021 року в цю мечеть приходили співробітники ФСБ, Центру боротьби з екстремізмом, прокуратури та кримського муфтіяту з перевіркою дотримання релігійною організацією "федерального законодавства про свободу совісті та релігійні об'єднання, про протидію екстремістській діяльності та тероризму, земельного та іншого законодавства".

Тоді імаму Аширову вказали на те, що він періодично "здійснював місіонерську діяльність", використовуючи майно, яке знаходиться "на праві безоплатного користування", підконтрольного окупаційній владі Духовного управління мусульман Криму.

Під час перевірки було вилучено три книги, які не входять до списку забороненої релігійної літератури в РФ і наявні у вільному продажу в спеціалізованих магазинах.

Раніше Укрінформ повідомляв, що кримінального переслідування зазнали голова релігійної громади "Алушта" Ленур Халілов і член ревізійної комісії цієї громади Руслан Месутов, які були арештовані 10 червня 2019 року, після того, як в Алушті, в селі Ізобільне і в селищі Малий Маяк у помешканнях чотирьох кримських татар пройшли обшуки з подальшим затриманням.

Арешт голови релігійної громади "Алушта" стався за 2 тижні до судового засідання, на якому мав розглядатися позов релігійної громади "Алушта" до "уряду" Криму в особі "міністерства майна".

Позов був поданий у зв'язку з тим, що місцевій релігійній громаді, головою якої був Ленур Халілов, в користування була передана міська мечеть розпорядженням Ради міністрів, ще в 1994 році. Пізніше, без скасування акту про передачу, мечеть була передана ДУМК.

Фото: Кримська солідарність