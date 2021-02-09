Латвія заборонила ретрансляцію ще 16 російських телеканалів

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення виключити зі списку ретрансльованих у Латвії 16 російських телеканалів, оскільки з 1 лютого невідомо, хто їх представляє в країні.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері глава NEPLP Іварс Аболіньш.

«Сьогодні вранці NEPLP вирішила виключити 16 каналів зі списку ретрансльованих у Латвії каналів, у тому числі REN TV Baltic і NTV Mir Baltic. Рішення було прийнято тому, що взагалі не було можливості отримати інформацію про те, що хтось представлятиме ці канали в Латвії», - повідомив Аболіньш.

Зі списку ретрансльованих телеканалів, зокрема, виключили REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, НТВ Серіал, НТВ Стиль, НТВ Право, Кіномікс, Наше нове кіно, Рідне кіно, Індійське кіно, Кінокомедія, КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ і HD Life. Рішення набирає чинності опівночі 10 лютого.

У NEPLP немає інформації про те, хто представляє в Латвії ці канали, і відповідно немає даних про те, що власники хотіли б продовжити транслювати названі канали в Латвії.

Як повідомляв раніше Укрінформ, з 15 лютого в Латвії на рік заборонено ретрансляцію російського телеканалу РТР-Росія. Це вже не вперше, коли NEPLP вживає подібні заходи щодо цього телеканалу - раніше трансляція телеканалу була обмежена на півроку в 2016 році і на три місяці на початку 2019 року.

Минулого тижня один із найбільших платних телеоператорів у Латвії - Tet - з 1 лютого призупинив ретрансляцію Першого Балтійського каналу (ПБК), НТВ, РЕН-ТВ і ще ряду російських каналів. Причиною цього були неузгоджені правові питання - незрозумілості у праві представлення каналів і побоювання з приводу недотримання режиму санкцій ЄС.

Влітку 2020 року Рада також заборонила трансляцію в Латвії семи телевізійних каналів RT, оскільки вони знаходяться під одноосібним контролем включеного до списку санкцій Кисельова.

У листопаді 2019 року NEPLP заборонив компанії Baltijas mediju alianse, власнику Першого Балтійського (розповсюджувач контенту російського «Першого каналу»), транслювати 9 російських каналів, істинним вигодоотримувачем яких є внесений у санкційні списки мільярдер Юрій Ковальчук.