Латвія забороняє на рік ретрансляцію «РТР-Росія»

У Латвії з 15 лютого на рік заборонять ретрансляцію телеканалу «РТР-Росія».

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері голова Національної ради з питань електронних ЗМІ (NEPLP) Івар Аболіньш.

«Ми свій інформаційний простір захищали, захищаємо і будемо захищати. Сьогодні вранці NEPLP вирішила заборонити ретрансляцію «РТР-Росія» на території Латвії на рік з 15 лютого», - написав Аболіньш.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року NEPLP констатував розпалювання ненависті в передачі «60 хвилин» на телеканалі «РТР-Росія». Так, учасники програми та її ведуча Ольга Скабеєва під час розмови про Україну використовували позначення, які розцінюються як хейт-спіч. Зокрема, Україна була названа «терористичною державою», її колишній президент Петро Порошенко - «терористом». У ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб «втихомирити» обидві сторони конфлікту.

Це не вперше, коли NEPLP обмежує ретрансляцію «РТР-Росія» в Латвії. Наприклад, у січні 2019 року її заборонили на три місяці.

Національна рада з електронних ЗМІ зобов'язана повідомити про порушення телеканалу, країні, в юрисдикції якої він знаходиться, а також Європейській комісії. Якщо NEPLP повторно констатує порушення, то може прийняти рішення про обмеження поширення програми на території Латвії.