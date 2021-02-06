Ткаченко вважає, що історія з телеканалами Медведчука може «підштовхнути» закон про медіа

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, історія із санкціями проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik може стати поштовхом до ухвалення закону про медіа, в якому чітко виписано алгоритм дій щодо пропагандистів в медійному середовищі.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Нещодавно ми мали дискусію з представниками медійних компаній стосовно цього закону. Вони висловили свої зауваження, які вже опрацьовуються у комітеті. Сподіваюся, найближчим часом Верховна Рада розгляне цей закон. Історія з цими "каналами" може стати поштовхом для цього. Тому що відповіді й на ті запитання, які ви ставите, і на регуляцію OTT–ринку, всіх цих платформ, так само як і певну регуляцію в інтернет-середовищі, – у цьому законопроєкті закладено", - сказав Ткаченко.

Він підкреслив, що у цьому законопроєкті про медіа виписано чіткий алгоритм дій, якого мають дотримуватися органи влади для того, щоб запобігти подібним ситуаціям, а також заходи, які можуть вживати і регулятори, і суди стосовно тих, хто займається пропагандою війни чи заперечує агресію.

"З’являються нормальні легальні європейські інструменти для регулювання та захисту від інформаційного тероризму", - зазначив міністр.

Він зауважив, що свого часу найбільші дискусії стосовно законопроєкту про медіа "точилися з боку, зокрема, цієї групи "каналів", яку пов’язують з Медведчуком". "Саме вони були фронтменами. І коли ми дискутували, наприклад, з інтернет-виданнями, то дискусія головним чином була довкола тези "не треба нас взагалі регулювати"", - сказав Ткаченко.

За його словами, насправді регуляція в цьому законопроєкті "дуже м’яка", але передбачає механізми боротьби з пропагандою.

"Наш законопроєкт виважений. Ми півтора року працювали з Радою Європи, проходили всі експертизи. І маємо підтримку з боку РЄ – а це не просто, з огляду і на їхнє європейське законодавство і підходи в захисті свободи слова. Так само наразі ми маємо підтримку і значної частини медійного середовища в середині країни. Тому, я думаю, будемо рухати закон далі", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки в лавах монобільшості його не вносили до сесійної зали.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik та їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради №2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки і не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

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Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.