У Бразилії продовжують використовувати антиукраїнські штами російської пропаганди

У Бразилії РФ продовжує використовувати штами російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію України, для чого використовує не лише власні структури в країні, ЗМІ, а також місцеве населення, в т.ч. викладачів внз, експертів та політиків.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

"У Бразилії сильні опозиційні ліві рухи, а великій частині населення бракує елементарних знань з історії. Бразильська преса задля критики президента, який представляє праві консервативні сили, залюбки використовує будь-який привід. Тут у нагоді стають штампи російської пропаганди", - сказав Ростислав Троненко.

Він навів конкретні приклади, спрямовані на створення антиукраїнських наративів.

«Апогеєм у цій ситуації став допис конкурента нинішнього президента під час президентських перегонів у 2018 році від лівої Партії трудівників у Твіттері: «Болсонару вигнав лікарів з Куби та імпортував терористів з України. Чудова заміна!»… У цьому добре простежується використання непов’язаних подій для створення антиукраїнського наративу, використовуються «оцінки» псевдоекспертів і так звані корисні «ідіоти» для переконання громадськості», - сказав Троненко.

За його словами, бразильське суспільство дуже нерівне та поляризоване й значна більшість симпатиків лівих партій сприймають дискурс Москви, серед них і викладачі університетів, експерти та політики.

Також проросійські ЗМІ в країні продовжують спотворювати інформаційний контент задля просування в інформаційному просторі ідеї щодо легітимізації анексії Криму, запрошують на півострів до участі в різних заходах бразильських офіційних осіб.

Тим не менше велика частина населення сприймає інформацію критично, Бразилія лишається єдиною з країн-членів БРІКС (група п’яти країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), яка не голосує проти українських резолюцій в ООН.