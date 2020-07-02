Російські пропагандисти не відають сорому в поширенні абсурду про Україну та світ – EUvsDisinfo

А спроби європейських урядів та соціальних платформ протистояти поширюваним фейкам викликають у них лють

Російські пропагандисти не гребують використанням відвертої брехні й спекуляцій для психологічної «обробки» аудиторії та не відають сорому в поширенні абсолютно божевільних версій, однак не помічають при цьому, що саме така очевидна й нахабна брехливість їхніх повідомлень перетворює на абсурд всі їхні зусилля. Такого висновку сьогодні у черговому тижневому огляді дезінформації, що спрямована проти європейської аудиторії, дійшли автори європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить у Брюсселі під егідою Європейської служби зовнішніх дій.

«Мати справу з дезінформацією – це часто виснажує психологічно самих її авторів… Постійне занурення у брехню та руйнівну напівправду, дотик до викривленої реальності – все це має свою ціну. Очевидно з цієї причини – наскільки абсурдною або навіть анекдотичною виглядає кремлівська дезінформація. Наприклад, твердження, що Facebook використовує «українських нацистів» для боротьби з Росією. Або що Україна й США збираються бомбити Сибір. Або що Америка має намір перетворити Крим на ядерну пустелю. Давайте подивимося на найбільш обурливі випадки, що з’явилися цього тижня», – йдеться у публікації.

«НАТО є агресивним коронавірусом капіталізму»

Автори зазначають, що спроби кремлівських медіа зобразити НАТО як «агресивний проєкт американського імперіалізму» давно не є новиною, але теза про те, що НАТО є «мілітаристським коронавірусом капіталізму, що спрямований проти глобального прогресу», виводять такі фантазії на новий рівень злобного абсурду. Російські пропагандисти не хочуть помічати той факт, що принципи НАТО щодо колективної оборони стали особливо привабливими та «вірусними» серед пострадянських країн саме внаслідок агресивності самої Росії. Натомість, кремлівські видання не втомлюються повторювати давно спростовану брехню про те, що «Захід обіцяв Москві не розширювати НАТО на Схід».

«В обмін на кредити МВФ Київ погодився здійснити геноцид українців»

Як ідеться в публікації, спроби демонізації України здавна є постійним інструментом кремлівських маніпуляторів, які не відчувають сорому, вдаючись до абсолютно безсовісних тверджень, на кшталт того, що українські урядовці погодили кредити від МВФ в обмін на скорочення населення на 10 мільйонів людей. За версією російських пропагандистів, Київ є не лише «геноцидальним», а й вкрай жорстоким "утворенням", яке конфіскує квартири й машини у тих, хто не хоче приєднуватися до атак на Донбас.

«Важко уявити, щоб принаймні хтось міг повестися на таку нахабну фабрикацію, але, схоже, кремлівські медіа вважають за потрібне вкладатися у такий абсурдний контент. У їх світі Україна постає «фейковою» країною, яка є колонією Демократичної партії США та маріонеткою під повним контролем Джорджа Сороса», – йдеться в огляді.

За спостереженням авторів публікації, особливу лють у кремлівських пропагандистів викликають спроби європейських урядів та соціальних платформ протистояти поширюваним фейкам. Зрозуміло, що у цьому контексті російські дезінформатори звинувачують Захід у «придушенні свободи слова» та вбачають у зусиллях щодо модерування контенту й перевірки фактів, наприклад, таких мереж як Facebook, – не більше й не менше, як руку Сороса, «українських нацистів», «балтійських геїв», разом узятих.

Хоча всі такі припущення, очевидно, є лише плодом хворої фантазії самих російських пропагандистів, які потрапили у психологічну пастку власної брехні.

Дмитро Шкурко