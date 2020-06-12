Фінляндія пом'якшить обмеження на поїздки до сусідніх країн, окрім Швеції та РФ

Уряд Фінляндії пом'якшить обмеження на поїздки до Балтійських і Скандинавських країн, за винятком Швеції та Росії.

Про це повідомляє Yle.

"З понеділка, 15 червня, мешканці Фінляндії зможуть подорожувати до Балтійських та Скандинавських країн", - заявила міністр внутрішніх справ Марія Огісало.

Зокрема, 15 червня планується скасувати обмеження на поїздки з та до Норвегії, Данії, Ісландії, Естонії, Латвії та Литви. Резидентам Фінляндії не доведеться проходити обов'язковий 14-денний карантин після повернення.

Водночас, обмеження продовжать діяти на східному кордоні Фінляндії — з РФ — та на західному — зі Швецією.

Огісало заявила, що такі рішення мають бути затверджені на засіданні уряду у п'ятницю, потім ситуація буде переглянута протягом наступних двох тижнів.

Міністр транспорту та зв'язку Фінляндії Тімо Харакка заявив журналістам, що уряд також обговорить питання про поновлення подорожей між Фінляндією та іншими країнами Шенгену. Обмеження щодо подорожей до таких країн та РФ залишатимуться в силі щонайменше до 14 липня.

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Згідно з даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 589 101, з них 423 692 летальні, одужали 3 839 399 осіб.