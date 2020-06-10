У Фінляндії прогнозують скорочення економіки на 7%

Національний банк Фінляндії прогнозує скорочення економіки країни через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Yle.

"Згідно з прогнозом, економіка країни цього року скоротиться приблизно на сім відсотків", - йдеться у повідомленні.

Водночас прогнозується, що протягом 2021 та 2022 років фінська економіка може зрости приблизно на 3%.

У Нацбанку заявили, що економічна активність сповільнилася внаслідок впливу пандемії на світову економіку, а також надзвичайних заходів, що застосовувалися на внутрішньодержавному рівні.

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У регуляторі наголошують, що глобальні інвестиції сповільнилися через кризу в галузі охорони здоров'я. А невпевненість у майбутньому спричинить гальмування зростання активності споживання та інвестицій навіть після зняття всіх обмежень, пов'язаних з пандемією.

За даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.