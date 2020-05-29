Фінляндія розвиває віртуальний туризм на тлі пандемії

У Фінляндії розвивають віртуальний туризм, щоб уникнути збитків у зв'язку з обмеженнями на подорожі через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє Yle, перші віртуальні туристи з Японії вже готові «відвідати» регіон Савонлінна на сході Фінляндії на початку червня. Потім ця група з близько 20 осіб «вирушить» до озера Сайма.

Туристи «помандрують» цими місцями, не виходячи зі свого дому, – за допомогою прямих інтернет-трансляцій, 360-градусних відео та світлин. Зокрема, вони здійснять віртуальний авіапереліт з Японії до Фінляндії, перш ніж продовжити мандрівку потягом.

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"Подорож триватиме дві години, але вона охоплюватиме два дні та одну ніч, проведені неподалік Сайми", – зазначила власниця компанії-організатора туру Марі Пеннанен.

Фото: visitfinland.com