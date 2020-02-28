Український кордон через коронавірус не закриватимуть — Пристайко

Україна не розглядає можливість закриття кордонів для недопущення розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи розглядається варіант закриття кордонів, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні, Пристайко відповів: "Ми, в принципі, не розглядаємо такий варіант, як і всі інші країни світу. Так, дійсно, деякі з них намагаються зробити заходи навколо певних регіонів, певних міст, де найбільше є цих захворювань. Але закривати кордон ми не плануємо".

Водночас, Пристайко зазначив, що на кордонах України значно посилено перевірку.

"Разом з тим, на кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей вже перевірені нашими прикордонниками, нашими лікарями, і, як ви знаєте, на цей час немає випадків (коронавірусу, ред.) на територіальній Україні", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що є рекомендації ВООЗ щодо запобігання коронавірусу, яких наразі достатньо.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації 94 особи — включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Україні станом досі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.