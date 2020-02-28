Скалецька сказала, коли евакуйованих можуть відпустити із “Нових Санжар”

У разі, якщо останні результати дослідження на коронавірус у евакуйованих з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, виявляться негативними, останні вже зранку 5 березня зможуть покинути медичний центр.

Про це в інтерв'ю Hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

«Ми маємо ще перечекати до кінця середи. Якщо результати усіх досліджень будуть негативними, вони (евакуйовані — ред.) вже у четвер зможуть бути у своїх рідних містах», — розповіла вона.

Скалецька пояснила, що фінальні результати тестів будуть відомі ввечері 4 березня. Якщо коронавірус не виявлять, евакуйовані та сама міністерка зможуть покинути медичний центр зранку 5 березня.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації 94 особи - включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Україні станом досі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.