Ізольованим у Нових Санжарах регулярно міряють температуру, хворих немає
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Триває восьма доба обсервації, за результатами ранкового медичного огляду людей з симптомами ГРВІ не зареєстровано, температура у всіх нормальна. Обсервація проходить у звичайному режимі”, - сказав Ляшко.
Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Загалом на обсервації 94 особи - включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.