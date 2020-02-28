Ізольованим у Нових Санжарах регулярно міряють температуру, хворих немає

Обсервація українських та іноземних громадян, які були евакуйовані з Китаю, проходить у звичайному режимі.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Триває восьма доба обсервації, за результатами ранкового медичного огляду людей з симптомами ГРВІ не зареєстровано, температура у всіх нормальна. Обсервація проходить у звичайному режимі”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації 94 особи - включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.