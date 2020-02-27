Евакуйовані в "Нових Санжарах" зайнялись спортом

Евакуйовані з Китаю громадяни, котрі перебувають в обсервації в медцентрі "Нові Санжари", почали заняття спортом.

Про це у Facebook написала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"У нас в обсервації шириться спортивний рух. Всі зрозуміли, що фізична активність - це важлива складова здорового життя. Вдячна всім, хто передає нам спортивне обладнання і розробляє програми тренувань", - написала Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ вчора стали відомі результати тестування на Covid-19 48 громадян, які перебувають в Нових Санжарах. Всі вони негативні.

20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

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Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.