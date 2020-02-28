Україна планує додаткову евакуацію громадян, які залишилися в Ухані — Пристайко

Громадяни України, які залишилися в китайському Ухані, ймовірно, будуть евакуйовані за допомогою інших країн.

Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Крім Китайської Народної Республіки, де були зареєстровані перші випадки (коронавірусу - ред), ми, в принципі, на сьогодні не плануємо евакуації. Єдине, що ми плануємо, – це додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані, і думаємо, яким чином їх звідти забрати. У нас є різні варіанти. На сьогоднішній момент найбільш доцільним видається залучення допомоги інших країн", - зауважив Пристайко.

Він нагадав, що Україна допомагала іншим країнам в евакуації їхніх громадян, і "так діють усі".

"У відповідь ми розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян, їх не так багато залишилося… У нас зараз є країна європейська, яка пропонує забрати наших громадян з Уханя… Ми, в принципі, готові в найближчі дні це зробити", - заявив Пристайко.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Усіх їх, а такоє екіпаж та супроводжуючих осіб (загалом 94 особи) помістили на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії у Нових Санжарах Полтавської області.

Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

В Україні жодного випадку зараження коронавірусом не зареєстровано.