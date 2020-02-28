У Конгресі США хочуть виділити $6-8 мільярдів на боротьбу з коронавірусом – The Hill

Конгрес США розглядає можливість виділити від 6 млрд до 8 млрд дол. на боротьбу з поширенням коронавірусу Covid19 - відповідно до пропозицій республіканського уряду та демократів у Сенаті.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на посадовця, ознайомленого з процесом дискусій.

"Хоча діапазон, який обговорювався (у Конгресі – ред.), становив від шести до восьми мільярдів доларів, сторони схиляються до більшого значення в цьому діапазоні", - зауважив співрозмовник видання.

Повідомляється, що демократи й республіканці в Конгресі зацікавлені досягти остаточної домовленості на початку наступного тижня, щоби встигнути провести всі голосування до весняних канікул.

"Конгрес має приблизно 10 робочих днів до того, як піде у відпустку на тиждень, що встановлює для законодавців чіткий термін щодо опрацювання угоди, передання її обом палатам на голосування, а потім – на підпис президентові Трампу", - зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Білий дім оприлюднив офіційний запит щодо виділення додаткових $2,5 млрд на боротьбу з наслідками поширення коронавірусу. Ця ініціатива зустріла опір з боку Демократичної партії в Конгресі, оскільки запит передбачав залучення коштів з інших фондів, у тому числі з фонду фінансування боротьби з Еболою. Після цього лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер запропонував виділити $8,5 млрд з використанням інших фондів. Наразі проходять переговори політичних сил з цього питання у Конгресі США.