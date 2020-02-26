Сенатори США пропонують виділити $8,5 мільярда на боротьбу з коронавірусом

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер пропонує виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом - ця сума значно перевищує пропозицію Білого дому, яку демократи розкритикували напередодні.

З відповідною заявою Шумер виступив у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ця пропозиція забезпечить необхідні ресурси для глобальної боротьби з коронавірусом. Американці мають знати, що їхній уряд готовий опанувати ситуацію, перш ніж коронавірус пошириться на наші громади", - наголосив законодавець.

Пропозиція Шумера передбачає виділення $1,5 млрд на роботу центрів контролю та профілактики захворювань, $3 млрд - Фондові надзвичайних ситуацій громадського здоров’я та соціальних служб, а також $2 млрд на відшкодування місцевій владі видатків на боротьбу з коронавірусом. Крім того, ініціатива демократів передбачає $1 млрд на розробку вакцини в Національному інституті охорони здоров’я та ще $1 млрд - на резервний фонд для надзвичайних ситуацій при Агентстві США з міжнародного розвитку.

Ініціатива демократів, що її має розглянути Сенат, більш ніж утричі перевищує пропозицію Білого дому, який хоче виділити на боротьбу з коронавірусом $2,5 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, ця ініціатива адміністрації Трампа зустріла опір з боку Демократичної партії в Конгресі, оскільки вимагала залучення коштів з інших фондів, у тому числі з фонду фінансування боротьби проти вірусу Ебола.