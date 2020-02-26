Дедалі більше випадків коронавірусу фіксують поза межами Китаю - ВООЗ

На сьогодні дедалі більше нових випадків зараження коронавірусом фіксується щодня поза межами Китаю, ніж на його території.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, повідомляє CNA.

«Дедалі більше нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 щодня фіксується не в Китаї, а поза його межами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 25 лютого кількість нових випадків захворювання поза межами Китаю вперше перевищило дані китайської влади: 411 – у КНР, а 427 – в інших країнах.

У ВООЗ наголосили, що хоча стрімкий сплеск випадків інфікування коронавірусом у окремих країнах, наприклад в Італії, є «тривожним», проте зарано говорити про загрозу пандемії.

Станом на середу у світі зафіксовано 81 245 випадків зараження коронавірусом, померло 2770, одужало 30 311 осіб.