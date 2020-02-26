РНБО назвала вікову категорію, найбільш невразливу до коронавірусу

Головний ситуаційний центр при Раді нацбезпеки і оборони, який у цілодобовому режимі здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу COVID-2019 у світі, визначив, що найменші ризики у разі захворювання на коронавірус COVID-2019 має вікова категорія від 10 до 39 років, найбільші - 80+.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зоні ризику перебувають люди, які страждають на захворювання дихальної системи та діабет.

Як повідомляв Укрінформ, загалом станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.